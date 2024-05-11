Более 370 тысяч школьников в ПФО узнали о защите персональных данных в интернете Общество

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В первом квартале 2024 года Роскомнадзор провёл в школах Приволжского федерального округа 534 урока по защите персональных данных.

Как рассказали в пресс-службе РКН, обучение прошли в общей сложности 377 тысяч школьников. Занятия были организованы как очно, так и в дистанционной форме.

Для того, чтобы ребята лучше усвоили информацию, использовались разные форматы: видеоуроки, семинары, культурно-образовательные проекты, круглые столы, форумы.

В ходе обучения дети узнали, что такое фишинг и почему следует игнорировать сообщения о быстром заработке; как защититься от травли в интернете и что делать, если права в Сети были нарушены. Школьникам рассказали основные правила безопасного поведения в киберпространстве.

По итогам занятий ребята смогли продемонстрировать усвоенные знания в ходе тестирования. Кроме того, они приняли участие в творческом конкурсе "Защити свои персональные данные", в котором рисовали рисунки и плакаты, а также создавали видеоролики на тему защиты личной информации.

Напомним, что Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области запустило проект по кибербезопасности "На страже безопасности в сети Интернет".

Обеспечение безопасности цифрового пространства, защита персональных данных граждан, защита от киберугроз и обучение населения защите своих цифровых данных — одна из задач национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.