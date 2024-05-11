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Традиционный велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области

14 мая 2024 13:20  [31] Спорт

Фото: Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация "Петровский союз"

XVIII Открытый велопробег "Дорога Минина" пройдет 26 мая. Как сообщает Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация "Петровский союз", велопробег посвящается Дню памяти гражданина Минина, также предваряет программу юбилейных мероприятий к 550-летию основания Балахны.

Маршрут "От Минина к Пожарскому" возьмет старт в Балахне у памятника Кузьме Минину. Финишируют участники в селе Юрино. Здесь они посетят церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, которая была построена в XVII веке князем Дмитрием Михайловичем Пожарским в память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года.

Принять участие в велопробеге могут нижегородцы старше 18 лет, которые почитают гражданский и воинский подвиг предков. Ознакомиться с условиями проведения велопробега можно на сайте дорогаминина.рф

Отмечается, что организаторами велопробега являются историко-культурная общественная организация "Петровский союз" вместе с региональным отделением "Русского географического общества", АНО "Велоклуб-НН" и АНО по содействию развитию физкультуры, спорта и туризма "Путь спорта" при патронаже правительства Нижегородской области, администрации и совета депутатов Балахнинского муниципального округа.

Напомним, в прошлом году более 300 участников велопробега "Дорога Минина" в Балахнинском районе проехали 70 километров по пути следования ополчения.

СПРАВКА.

Региональная памятная дата – 21 мая - День памяти гражданина Минина была установлена в Нижегородской области в 1999 году.  Открытый велопробег "Дорога Минина" проводится ежегодно с 2006 года в целях популяризации этой памятной даты при поддержке правительства Нижегородской области . До 2018 года маршрут велопробега проходил по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года: Нижний Новгород – Балахна. В общей сложности участниками велопробега за все годы стали около 16 000 человек.

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Теги:
Балахна Велопробег
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