МВД России планирует подготовить реформу в миграционной сфере Политика

МВД России планирует подготовить миграционную реформу, а также усилить контроль за пребыванием иностранцев на территории страны. Такое заявление в ходе выступления в Совете Федерации сделал и.о. главы ведомства Владимир Колокольцев, сообщает телеканал "360".

Колокольцев отметил, что количество преступлений, которые совершают иностранцы на территории России, составляет в общем массиве порядка 4%.

Он призвал не допускать роста ксенофобии в стране, подчеркнув, что именно этого так добивается Запад, надеясь раскачать ситуацию между различными слоями населения.