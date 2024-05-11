МВД России планирует подготовить реформу в миграционной сфере

МВД России планирует подготовить миграционную реформу, а также усилить контроль за пребыванием иностранцев на территории страны. Такое заявление в ходе выступления в Совете Федерации сделал и.о. главы ведомства Владимир Колокольцев, сообщает телеканал "360".
Колокольцев отметил, что количество преступлений, которые совершают иностранцы на территории России, составляет в общем массиве порядка 4%.
Он призвал не допускать роста ксенофобии в стране, подчеркнув, что именно этого так добивается Запад, надеясь раскачать ситуацию между различными слоями населения.Напомним, что свыше 250 уголовных дел из-за мигрантов возбуждено в Нижегородской области с начала года. При этом чаще всего нарушителями закона становятся российские граждане, которые ставят на миграционный учёт иностранных граждан по месту пребывания.
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