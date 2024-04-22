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Происшествия

Более 250 уголовных дел из-за мигрантов возбуждено в регионе с начала года

02 мая 2024 09:53  [113] Происшествия

В Нижегородской области за первый квартал 2024 года для предотвращения незаконной миграции возбудили 255 уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, уголовные дела заведены за фиктивную постановку на учет и регистрацию по месту жительства иностранца, за фиктивную регистрацию гражданина РФ и за организацию незаконной миграции.

По данным ведомства, за три месяца с обвинительным актом в суд направили 175 уголовных дел по преступлениям данной категории, которые были выявлены с 2023 по 2024 годы. По 171 уголовному делу в данное время ведется расследование.

По имеющимся данным, чаще всего нарушителями закона становятся российские граждане, которые не имеют постоянный источник дохода. Например, в прошлом году житель Бора на протяжении четырех месяцев ставил у себя на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания. В декабре 2023 года на гражданина открыли уголовное дело.

Кроме того, в первом квартале текущего года было возбуждено 31 уголовное дело против иностранных граждан. Из них 14 дел связаны с использованием поддельных документов.

Ранее сообщалось, что более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Миграция Уголовное дело
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