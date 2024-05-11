Путин переназначил Игоря Комарова полпредом президента в ПФО Политика

Фото: сайт полпреда президента в ПФО

Игорь Комаров переназначен полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий указ о назначении в администрации президента России подписал глава государства Владимир Путин 14 мая.

СПРАВКА:

Игорь Комаров родился в 1964 году в Энгельсе в Саратовской области. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "экономист".

С 1992 года по 2002 год работал в "Инкомбанке", "Национальном резервном банке" и "Сбербанке" на руководящих должностях. С 2002 года по 2008 год - заместитель гендиректора ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". С 2009 по 2013 годы работал в должности президента ОАО "Автоваз", а с 2013 по 2018 год возглавлял Роскосмос. С июля по сентябрь 2018 года - заместитель министра науки и высшего образования РФ.

Напомним, Игорь Комаров был назначен на должность полномочного представителя президента по ПФО в сентябре 2018 года, сменив на посту Михаила Бабича.