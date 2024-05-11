Пульты экстренной связи в Нижегородской области заменят на систему видеонаблюдения Общество

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Пульты экстренной связи "Гражданин - Полиция" заменят на камеры, интегрированные в систему видеонаблюдения аппаратно-программного-комплекса (АПК) "Безопасный город". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее решение было принято на заседание оперативного штаба Нижегородской области.

Всего по проекту "Безопасный город" в 2014 году были установлены 204 пульта экстренной связи "Гражданин - Полиция".

"С каждым годом отмечается снижение количества вызовов. В прошлом году с помощью пультов было сделано 57 вызовов, в этом году – всего 10. Вызвать помощь сегодня можно на "умных остановках" или с номера "112" ,- пояснил директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Виталий Климашов.

Согласно информации, все пульты экстренной связи "Гражданин - Полиция" планируется заменить на камеры видеонаблюдения до конца 2024 года.

Напомним, еще более 2900 камер установят в Нижнем Новгороде и Дзержинске.