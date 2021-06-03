АПК "Безопасный город" заработал в Нижегородской области на базе цифровой платформы "КорКласс" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Аппаратно-программный комплекс (АПК) "Безопасный город" заработал в Нижегородской области на базе цифровой платформы "КорКласс". Об этом сообщает ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, "Безопасный город" официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее постановление правительства Нижегородской области.

На первом этапе реализации "Безопасный город" был внедрен в четырех муниципальных образованиях: городах Нижний Новгород, Бор, Дзержинск и Городецком муниципальном районе. В общей сложности в них проживает 1,6 млн человек. В контур информационного взаимодействия на региональном уровне вошло 29 организаций и ведомств, а на муниципальном — 44.

На базе АПК "Безопасный город" в единое информационное пространство было интегрировано 16 действующих информационных систем Нижегородской области, включая системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров, видеонаблюдения, мониторинга инженерных сооружений и другие. Решение обеспечивает автоматизацию и повышение оперативности взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) с диспетчерскими службами и организациями муниципального уровня.

В качестве программного ядра комплекса "Безопасный город" Нижегородской области используется цифровая платформа t.hip (Гелиос) компании "КорКласс" (совместное предприятие "Ростелекома" и ИТ-группы "ИКС Холдинг"). Комплексное программное решение позволяет фиксировать происшествия и организовывать мероприятия по устранению их последствий, опираясь на статистические данные и прогнозы.



АПК проходил тестирование в регионе в течение года и за это время сумел продемонстрировать свою эффективность. Как сообщалось ранее, только за 2020 год с помощью средств видеонаблюдения системы "Безопасный город" в Нижнем Новгороде было раскрыто 265 преступлений — в четыре раза больше, чем годом ранее.

"Группа компаний "Ростелеком" много лет специализируется на внедрении программно-аппаратных комплексов "Безопасный город". Наши решения уже используют 15 субъектов РФ и 46 муниципальных образований. Главная задача АПК — повышение уровня общественной безопасности за счет улучшения взаимодействия и координации разных ведомств, в первую очередь благодаря использованию современных цифровых технологий. Комплексное решение "Безопасный город" обеспечивает мониторинг, прогнозирование, предупреждение и ликвидацию различных угроз — природных или техногенных ЧС, правонарушений. Практика эксплуатации АПК наглядно показывает повышение уровня общей безопасности и более эффективную организацию работы по ликвидации возникающих угроз", — отметил вице-президент по прикладным проектам "Ростелекома" Игорь Зимин.

Согласно постановлению правительства региона "О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", оператором АПК утвержден департамент региональной безопасности Нижегородской области, оператором инфраструктуры и ИТ-безопасности — министерство информационных технологий и связи региона, а администратором системы и специализированного программного обеспечения — "Центр координации проектов цифровой экономики".