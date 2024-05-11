Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий Общество

Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий

14 мая 2024 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова.

В ходе мероприятия депутаты ознакомились с итогами реализации договоров о развитии застроенных территорий в Нижнем Новгороде за 2023 год.

Как было отмечено директором департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяной Гераськиной, в прошедшем году в рамках исполнения договоров РЗТ снесено 19 расселенных жилых домов, из них 15 аварийных, оформлены земельные отношения под новое строительство на 17 земельных участков, выданы разрешения на строительство 19 объектов ориентировочной общей площадью 282 тыс. кв.м, введено в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов общей 243,1 тыс. кв.м.

Застройщиками передано в муниципальную собственность для дальнейшего расселения 85 квартир, оплачено возмещение за изъятые у собственников жилые помещения в размере 269,3 млн. руб.

По информации докладчика, на текущий момент заключено 55 договоров, реализуемых с привлечением средств застройщиков, в рамках которых предусмотрено расселение 508 домов, из них: 167 ИЖС, 341 МКД.

В состав 341 МКД входят 35 аварийных домов, включенных в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного фонда (по 185-ФЗ), 39 аварийных жилых домов, вошедших в проект новой региональной адресной программы переселения граждан из аварийного фонда и 4 дома, признанных аварийными после 1 января 2022 года. Все "программные" дома расселены застройщиками без использования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, расселены 5 МКД, не включенных в программу.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов обратил особое внимание представителей администрации на необходимость точного соблюдения сроков при расселении жителей аварийных домов. Информация по существу вопросов повестки дня заседания принята депутатами к сведению.