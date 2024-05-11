Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2024 09:04  [76] Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий
14 мая 2024 19:27  [284] Мобильное приложение "Госуслуги. Нижегородская область" запустили в регионе
14 мая 2024 18:48  [247] Двое нижегородцев рекомендованы к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта МТС
14 мая 2024 18:27  [254] Итоги образовательной программы "Лидеры наследия" подвели в Нижегородской области
14 мая 2024 18:12  [249] Пульты экстренной связи в Нижегородской области заменят на систему видеонаблюдения
14 мая 2024 17:58  [258] Юрий Шалабаев оценил восстановительные работы по благоустройству на ряде улиц в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 17:12  [234] Детская поликлиника №39 Советского района отмечает 60-летний юбилей
14 мая 2024 16:52  [237] Нижегородцы перевели мошенникам миллионы из-за страха обвинений в поддержке ВСУ
14 мая 2024 16:30  [260] Ремонт деформационного шва начался на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 16:10  [235] Депутаты предложили разработать концепцию развития пляжей в Нижнем Новгороде
Общество

Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий

15 мая 2024 09:04  [76] Общество
Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий

Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий

14 мая 2024 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова.

В ходе мероприятия депутаты ознакомились с итогами реализации договоров о развитии застроенных территорий в Нижнем Новгороде за 2023 год.

Как было отмечено директором департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяной Гераськиной, в прошедшем году в рамках исполнения договоров РЗТ снесено 19 расселенных жилых домов, из них 15 аварийных, оформлены земельные отношения под новое строительство на 17 земельных участков, выданы разрешения на строительство 19 объектов ориентировочной общей площадью 282 тыс. кв.м, введено в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов общей 243,1 тыс. кв.м.

Застройщиками передано в муниципальную собственность для дальнейшего расселения 85 квартир, оплачено возмещение за изъятые у собственников жилые помещения в размере 269,3 млн. руб.

По информации докладчика, на текущий момент заключено 55 договоров, реализуемых с привлечением средств застройщиков, в рамках которых предусмотрено расселение 508 домов, из них: 167 ИЖС, 341 МКД.

В состав 341 МКД входят 35 аварийных домов, включенных в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного фонда (по 185-ФЗ), 39 аварийных жилых домов, вошедших в проект новой региональной адресной программы переселения граждан из аварийного фонда и 4 дома, признанных аварийными после 1 января 2022 года. Все "программные" дома расселены застройщиками без использования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, расселены 5 МКД, не включенных в программу.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов обратил особое внимание представителей администрации на необходимость точного соблюдения сроков при расселении жителей аварийных домов. Информация по существу вопросов повестки дня заседания принята депутатами к сведению.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Жилье Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph