Сормовскому району исполнилось 100 лет
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2024 10:51  [42] Праздником здоровья отметила юбилей Детская поликлиника №39 Советского района
15 мая 2024 10:29  [64] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта в выходные
15 мая 2024 10:20  [81] "Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии и отпуск тепла в первом квартале 2024 года
15 мая 2024 09:59  [86] Депутаты ЗСНО проверили ход замены лифтов в МКД Нижнего Новгорода
15 мая 2024 09:40  [105] Мошенники под видом соцработников звонят пенсионерам по перерасчёту пенсии
15 мая 2024 09:04  [124] Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий
14 мая 2024 19:27  [304] Мобильное приложение "Госуслуги. Нижегородская область" запустили в регионе
14 мая 2024 18:48  [258] Двое нижегородцев рекомендованы к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта МТС
14 мая 2024 18:27  [264] Итоги образовательной программы "Лидеры наследия" подвели в Нижегородской области
14 мая 2024 18:12  [257] Пульты экстренной связи в Нижегородской области заменят на систему видеонаблюдения
Общество

"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии и отпуск тепла в первом квартале 2024 года

15 мая 2024 10:20  [81] Общество

Фото: Т Плюс

ПАО "Т Плюс" на 6,5 % увеличило выработку электроэнергии в первом квартале 2024 года. Показатель составил 19,2 млрд Квт/ч против 18 млрд кВт/ч прошлого года.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных вырос на 9,7%, достигнув 43,1 млн Гкал против 39,3 млн Гкал 2023 года.

Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" (Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ) в первом квартале 2024 года суммарно выработали 1,8 млрд кВт/ч электроэнергии – на 9,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Отпуск тепловой энергии станциями филиала составил 2,1 млн Гкал, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2023 года на 8,2%.

Увеличение производства электроэнергии станциями филиала обусловлено загрузкой Системным оператором по условиям работы на ОРЭМ (Оптовый рынок электрической энергии и мощности). Рост отпуска тепловой энергии связан с увеличением потребности в паре промышленных потребителей. Также вырос отпуск тепловой энергии в горячей воде на фоне более низких средних температур наружного воздуха в январе и в феврале по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Сейчас во всех 14 филиалах ПАО "Т Плюс" ведется подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. На энергообъектах проходят плановые ремонты оборудования, также компания приступила к работам по замене тепловых сетей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph