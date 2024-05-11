"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии и отпуск тепла в первом квартале 2024 года Общество

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ПАО "Т Плюс" на 6,5 % увеличило выработку электроэнергии в первом квартале 2024 года. Показатель составил 19,2 млрд Квт/ч против 18 млрд кВт/ч прошлого года.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных вырос на 9,7%, достигнув 43,1 млн Гкал против 39,3 млн Гкал 2023 года.

Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" (Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ) в первом квартале 2024 года суммарно выработали 1,8 млрд кВт/ч электроэнергии – на 9,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Отпуск тепловой энергии станциями филиала составил 2,1 млн Гкал, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2023 года на 8,2%.

Увеличение производства электроэнергии станциями филиала обусловлено загрузкой Системным оператором по условиям работы на ОРЭМ (Оптовый рынок электрической энергии и мощности). Рост отпуска тепловой энергии связан с увеличением потребности в паре промышленных потребителей. Также вырос отпуск тепловой энергии в горячей воде на фоне более низких средних температур наружного воздуха в январе и в феврале по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Сейчас во всех 14 филиалах ПАО "Т Плюс" ведется подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. На энергообъектах проходят плановые ремонты оборудования, также компания приступила к работам по замене тепловых сетей.