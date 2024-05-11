Нижегородский итальянец - участник СВО: "Я живу в России и хочу отдать долг Родине" Общество

Фото: Дом народного единства

Среди нижегородских участников СВО история военнослужащего с позывным "Эцио", действительно, уникальна. У 19-летнего бойца двойное гражданство: родился в Италии, но в возрасте пяти лет вернулся с матерью на ее родину – в Нижний Новгород. Прожив в России почти 15 лет, молодой человек признается, что именно эту страну считает своей настоящей Родиной.

Военный контракт "Эцио" заключил в октябре 2023 года после дополнительной проверки. В общей сложности вся процедура заняла около двух недель. На военной службе молодой человек продолжает получать образование – дистанционно-заочно учится в колледже по специальности "право и организация социального обеспечения". Недавно он приехал домой в учебный отпуск.

"В дальнейшем хочу получить высшее образование. Как участнику СВО мне будет легче попасть в вуз", - рассказал о своих планах "Эцио".

Напомним, государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тысяч рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тысяч рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

У молодого бойца дома остались бабушка, мать и брат. И для него большое значение имеет поддержка близких.

"Я помогаю семье и коплю на квартиру. Денежное довольствие получаю вовремя, день в день", - поделился "Эцио".

По своей службе молодой человек хорошо знаком с вопросами продовольственного обеспечения участников спецоперации – работает с документами по реализации продуктов. Говорит, что питание у бойцов разнообразное, есть варианты готовых продуктов и требующих приготовления. В дальнейшем, предполагает военнослужащий, вместе с продовольственным складом его подразделение может быть переведено ближе к линии боевого соприкосновения. Молодой боец говорит, что к этому готов.

"Я живу в России и хочу отдать долг Родине. Я хотел быть ближе к своим товарищам, у меня много друзей на СВО", - рассказал "Эцио".

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

ППодробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте служувнн.рф. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.