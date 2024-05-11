Полицейский и два предпринимателя задержаны за организацию борделя в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудник полиции и двое предпринимателей задержаны в Нижнем Новгороде. Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника отдела уголовного розыска ГУ МВД Росси по Нижегородской области и двух предпринимателей. Должностное лицо подозревается в превышении полномочий, а предприниматели - в организации занятия проституцией.

По данным следствия, фигуранты дела в период с февраля 2022 по май 2024 года организовали на территории Нижнего Новгорода работу двух массажных салонов, в которых предоставлялись интимные услуги за денежное вознаграждение. Сотрудник полиции занимался покровительством заведений.

Противоправные действия выявили следователи СК России вместе с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону.

Подозреваемые задержаны. В скором времени им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В настоящее время следователи СК проводят комплекс необходимых действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейский из Арзамаса организовал подпольную мастерскую по переделке оружия.