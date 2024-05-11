Гастроли Севастопольского драмтеатра им. А.В. Луначарского проходят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородском ТЮЗе проходят гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского. Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, на малой сцене театра был представлен спектакль "Город Марии"

Спектакль поставлен режиссёром-постановщиком Анжеликой Добруновой по дневниковым записям и воспоминаниям артистов Мариупольского театра, который был взорван в марте 2022 года. Данная постановка стала для Севастопольского театра первой в жанре документальной драмы. В спектакле собраны рассказы простых людей, свидетелей трагедии, тех, кто пережил события весны 2022 года.

На каждом показе "Города Марии" зрители получают в подарок от создателей спектакля открытки-обереги, на которых детской рукой нарисованы ангелы. Основой для открыток служат рисунки, которые создали дети на мастер-классе в Севастопольском театре под руководством художника Михаила Лейкина. Зрителям предлагают оставить на открытках послания военным на передовой. После чего открытки будут переданы адресатам.

Первыми зрителями спектакля в Нижнем Новгороде стали ученики кадетских школ и участники семей СВО. Отмечается, что премьера спектакля "Город Марии" состоялась в феврале текущего года, и Нижний Новгород стал первым городом, где он был показан в рамках гастрольного репертуара.