Гастроли Севастопольского драмтеатра им. А.В. Луначарского проходят в Нижнем Новгороде 

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В нижегородском ТЮЗе проходят гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского. Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, на малой сцене театра был представлен спектакль "Город Марии"
Спектакль поставлен режиссёром-постановщиком Анжеликой Добруновой по дневниковым записям и воспоминаниям артистов Мариупольского театра, который был взорван в марте 2022 года. Данная постановка стала для Севастопольского театра первой в жанре документальной драмы. В спектакле собраны рассказы простых людей, свидетелей трагедии, тех, кто пережил события весны 2022 года.
На каждом показе "Города Марии" зрители получают в подарок от создателей спектакля открытки-обереги, на которых детской рукой нарисованы ангелы. Основой для открыток служат рисунки, которые создали дети на мастер-классе в Севастопольском театре под руководством художника Михаила Лейкина. Зрителям предлагают оставить на открытках послания военным на передовой. После чего открытки будут переданы адресатам.
Первыми зрителями спектакля в Нижнем Новгороде стали ученики кадетских школ и участники семей СВО. Отмечается, что премьера спектакля "Город Марии" состоялась в феврале текущего года, и Нижний Новгород стал первым городом, где он был показан в рамках гастрольного репертуара.
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