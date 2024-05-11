Нижегородские производители приглашаются для участия в торгово-закупочной сессии Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские производители приглашаются для участия в торгово-закупочной сессии с федеральной торговой компанией "Светофор". Встречу организует министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках образовательного проекта "Школа торговых отношений".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, главная цель таких встреч – дать возможность региональным производителям начать сотрудничество с крупными торговыми сетями.

"На мероприятии представители торговой организации расскажут об особенностях заключения контрактов, основных требованиях к продукции и об условиях сотрудничества. Наши производители смогут задать вопросы ритейлеру и провести переговоры в B2B-формате. При необходимости, «дорасти» до уровня поставщиков крупных торговых сетей предприниматели смогут с помощью инструментов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", – рассказал Максим Черкасов.

Ранее индивидуальные встречи прошли с такими компаниями, как ООО "Лента", Х5 Group (сеть магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), ООО "Ашан", ООО "Окей" и АО "Тандер".

К участию в торгово-закупочной сессии приглашаются производители продовольственных и непродовольственных товаров, заинтересованных в сотрудничестве с торговой компанией "Светофор". Подать заявку на участие, а также заранее отправить вопросы можно на почту регионального Минпрома: torg@minprom.kreml.nnov.ru до 22 мая 2024 года.

Мероприятие состоится 24 мая в технопарке "Анкудиновка" по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 (1 этаж).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия, где также можно получить всю необходимую информацию: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.