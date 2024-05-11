Евгений Костин: "Мы продолжим работу, направленную на развитие города и создание комфортных условий для жизни нижегородцев" Политика

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

15 мая 2024 года на внеочередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода исполняющим полномочия председателя избран Евгений Костин - депутат по избирательному округу № 24, руководитель депутатского объединения Партии "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода. Он поблагодарил коллег-депутатов за оказанное доверие и рассказал о приоритетах в работе городского парламента:

"Благодарю коллег за оказанное доверие. Впереди у нас важная неделя работы постоянных комиссий и подготовки к очередному заседанию городской Думы с насыщенной повесткой. Это прежде всего внесение изменений в городской бюджет 2024 года, в мае его планируется увеличить на 2,8 млрд рублей. Дополнительные средства мы планируем направить на инфраструктурное развитие города. Это и продолжение строительства метро, реконструкции водопроводной станции "Малиновая гряда", строительства дублера проспекта Гагарина, а также ремонт существующих и строительство новых трамвайных путей и линий электропередач.

Совместно с администрацией города, региональным правительством мы продолжаем реализацию масштабной программы переселения граждан из аварийного жилья, развитие учреждений образования и культуры.

В целом мы продолжим работу, направленную на развитие города и создание комфортных условий для жизни нижегородцев".