Евгений Костин возглавил Гордуму Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Евгений Костин избран исполняющим полномочия председателя Гордумы Нижнего Новгорода в ходе внеочередного заседания думы 15 мая. Об этом заявил заместитель председателя Гордумы Владимир Тарасов.

Евгений Костин является заместителем председателя Думы, депутатом по избирательному округу № 24.

Его кандидатура была выдвинута 14 мая на заседании депутатского объединением партии "Единая Россия" в Гордуме Нижнего Новгорода. Назначение также поддержал замгубернатора Андрей Гнеушев.

"Евгений Костин глубоко погружен в функционал гордумы, за время работы в думе он продемонстрировал хорошие организаторские способности", - прокомментировал депутат Гордумы Марк Фельдман.

Евгений Костин поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

"Впереди у нас очень насыщенная неделя, в частности, подготовка к очередному заседанию Гордумы, где предстоит обсудить увеличение бюджета", - сказал Костин.

Он приступил к исполнению своих новых обязанностей с 15 мая.

Напомним, Олег Лавричев досрочно сложил полномочия спикера Думы Нижнего Новгорода.

СПРАВКА.

Евгений Костин родился в 1980 году. Окончил Нижегородскую правовую академию. Руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" в Гордуме Нижнего Новгорода. Работает в комиссиях Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.