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Происшествия

Незаконную уличную торговлю пресекли в микрорайоне Верхние Печеры 

15 мая 2024 16:59  [56] Происшествия

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проверки по пресечению незаконной торговой деятельности прошли в микрорайоне Верхние Печеры. Об этом сообщает администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Согласно сообщению, рейд по микрорайону Верхние Печеры был проведен по просьбам местных жителей. Во время объезда на улице Верхне-Печерской обнаружены торговые точки с непродовольственными товарами, такими как искусственные цветы, сумки и одежда. У лиц, которые занимались продажей, не было разрешительных документов на торговлю в местах их расположения. 

В отношении всех правонарушителей составлены  шесть административных протоколов по статье "Торговля в неотведенных местах".

Районная администрация напомнила, что с наступлением весеннего сезона специалистами администрации было проведено более 15 рейдов по ул. Верхне-Печерской, Фруктовой, Большой Покровской, Верхне-Волжской и Нижне-Волжской набережным, Казанскому шоссе и другим улицам района. Рейды улиц для пресечения несанкционированной торговли проводятся в Нижегородском районе постоянно.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе демонтировали незаконно установленный ларёк.

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Теги:
рейды Торговля
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