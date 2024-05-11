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Общество

Более 370 млн рублей направят на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2024 году

15 мая 2024 17:40  [57] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

15 мая 2024 года в городской Думе Нижнего Новгорода под председательством Марка Фельдмана прошло заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. В работе приняли участие исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин, заместители председателя городской Думы Владимир Тарасов и Николай Сатаев.

Первым вопросом рабочей повестки стало рассмотрение исполнения бюджета Нижнего Новгорода за 2023 год. Депутаты заслушали и обсудили тематические доклады директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, директора департамента экономического развития и инвестиций администрации города Елены Антоновой и председателя городской контрольно-счетной палаты Юлии Абызовой.

Затем депутаты согласовали внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год. Его доходную и расходную часть предлагается увеличить на 2,82 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета и собственных доходов города. Наибольший рост доходов и расходов предусмотрен по департаментам жилья и инженерной инфраструктуры (1,076 млрд рублей), строительства и капитального ремонта (906,9 млн рублей), транспорта и дорожного хозяйства (568,6 млн рублей), а также по департаментам образования (210 млн рублей) и культуры (36,4 млн рублей). Депутаты отметили, что рекордную сумму - 372 млн рублей - планируется направить на благоустройство придомовых территорий.

При этом обновленные параметры бюджета города на текущий год составят: доходы – 78 929,4 млн рублей, расходы – 82 821,9 млн рублей. Дефицит остается неизменным в размере 3 892,5 млн рублей.

"Исполненный бюджет – это не просто сухие цифры, а то, что каждый нижегородец видит за окном – строящиеся и ремонтируемые дороги, социальные объекты, благоустраиваемые общественные пространства. Члены комиссии также отмечают эти изменения и поэтому будут рекомендовать городской Думе положительно оценить исполнение бюджета за прошлый год. Тем более, что благодаря профессиональной работе городского департамента финансов удалось только на обслуживании муниципального долга сэкономить 592 миллиона рублей", - подвел итоги заседания Марк Фельдман.

Также в ходе заседания комиссии ее члены приняли к сведению информацию об осуществлении в минувшем году муниципального регулирования цен (тарифов, ставок) на территории города Нижнего Новгорода и о деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода за 2023 год.

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Теги:
Благоустройство Бюджет Гордума
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