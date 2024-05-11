Директором нижегородского филиала общества "Знание" стал Александр Митрофанов Общество

Фото: Telegram-канал Олега Трофимова

Директором нижегородского регионального отделения Российского общества "Знание" назначен Александр Митрофанов. Об этом сообщил председатель филиала, ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов.

Александр Митрофанов работал в сфере образования, входил в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода, в Российском союзе молодёжи, затем в Движении Первых. Является членом Президиума Правления Национального Совета молодёжных и детских объединений России.

"Мы знаем его, как профессионала высокого уровня. Рассчитываем, что с его приходом региональное отделение получит новый импульс и будет активно развиваться. Задачи перед нами стоят амбициозные. Уверен, вместе мы шаг за шагом последовательно их решим. Видение и программа действий у директора имеются, и они достаточно хорошо проработаны", - прокомментировал назначение Олег Трофимов.

СПРАВКА:

Российское общество "Знание" – это общественная общественно-государственная просветительская организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере просвещения.

Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 85 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.