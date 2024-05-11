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Общество

Сотрудница администрации Ковернинского района попалась на взятках в 2,3 млн рублей

16 мая 2024 12:05  [110] Общество

Бывшая сотрудница администрации Ковернинского района Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в период с октября 2019 по июнь 2023 год главный специалист отдела архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ковернинского района получила взятки на общую сумму более 2,3 млн рублей от коммерческих фирм и индивидуального предпринимателя.

За эти деньги женщина способствовала заключению контрактов по ремонту и строительству объектов в Ковернинском районе, а также беспрепятственной приемке выполненных работ.

Бывшая чиновница полностью признала вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.

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Теги:
Взятки Ковернинский район
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