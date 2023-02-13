Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
НОКОД признал одним из лучших онкологических учреждений в стране
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
21 февраля 2023 15:02  [71] Директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий
21 февраля 2023 10:34  [173] Начальнику линейного пункта полиции в речном порту Дзержинска объявили предостережение за хранение документов с гостайной
20 февраля 2023 16:29  [278] Сотрудников мошеннической финансовой организации в Нижнем Новгороде приговорили к срокам в колонии
20 февраля 2023 13:12  [370] Директор департамента ЖКХ администрации Дзержинска получил условный срок за халатность, повлекшую травму девушки
20 февраля 2023 09:56  [283] Полицейские задержали распространителя мефедрона в метро Нижнего Новгорода
19 февраля 2023 14:57  [2023] Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области
18 февраля 2023 17:43  [665] Жительница Нижегородской области грозила зарезать сына из-за плохих оценок
17 февраля 2023 16:53  [574] Мужчина пострадал из-за пожара в доме на проспекте Циолковского в Дзержинске 17 февраля
17 февраля 2023 12:16  [688] Нижегородский суд приговорил мать погибшей под колесами поезда девочки к исправительным работам
17 февраля 2023 09:28  [387] Уголовное дело возбудили на нетрезвого водителя в Навашинском районе
Происшествия

Директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий

21 февраля 2023 15:02  [71] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" Сергей Шемчук и начальник отдела капремонта Алексей Полыгаев были задержаны в марте 2022 года.

Как установило следствие, Сергей Шемчук в декабре 2020 года получит от руководителя коммерческой организации взятку в размере 6 млн рублей за покровительство и погашение задолженности подрядчика перед банком.

Также он получил 10 млн рублей за приемку и оплату фактически невыполненных работ по реставрации Дворца детского творчества им. Чкалова на улице Пискунова.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 290 ч. 6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и 285 ч. 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на начальника отдела МКУ "ГлавУКС" за махинации при ремонте школы №100.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph