Директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" Сергей Шемчук и начальник отдела капремонта Алексей Полыгаев были задержаны в марте 2022 года.

Как установило следствие, Сергей Шемчук в декабре 2020 года получит от руководителя коммерческой организации взятку в размере 6 млн рублей за покровительство и погашение задолженности подрядчика перед банком.

Также он получил 10 млн рублей за приемку и оплату фактически невыполненных работ по реставрации Дворца детского творчества им. Чкалова на улице Пискунова.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 290 ч. 6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и 285 ч. 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на начальника отдела МКУ "ГлавУКС" за махинации при ремонте школы №100.