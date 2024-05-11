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Общество

Пункт отбора программы "Время героев" открылся в Нижегородской области

16 мая 2024 13:11  [40] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде на базе НИУ Президентской академии открылся постоянно действующий пункт дистанционной оценки для участников отбора на федеральную программу "Время героев".  Как сообщает нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества", кандидаты на программу "Время героев", которые не смогли пройти тестирование при выполнении боевых задач, могут это сделать во время отпуска в родном регионе.

Одним из первых прошел тестирование участник СВО Михаил, который в скором времени отправится обратно в зону СВО. 

"У меня есть высшее образование, по диплому я маркетолог. Рассчитываю, что программа, действительно, подарит возможность развиваться в интересной мне сфере – профилактике экономических преступлений и информировании населения о способах мошенничества. С нетерпением буду ждать результатов тестирования", - поделился боец СВО.

По словам ректора Президентской академии, генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, доступ к программе "Время героев" будет у всех участников СВО.

В общей сложности на федеральную программу "Время героев" было подано более 44 тысяч заявок. Участниками программы могут стать бойцы СВО, которые имеют российское гражданство, высшее образование и опыт управления людьми.  Главная цель программы – подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Пройти тест в пунктах оценки можно будет до конца текущего года. Подробную информацию можно найти в личных кабинетах на сайте  времягероев.рф. 

Напомним, "Время героев"» – это программа развития для участников СВО Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления "Сенеж". Программа предусматривает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Продолжительность обучения составляет около двух лет и проходит как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы.

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Теги:
Образование СВО
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