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Общество

Бесплатный шаттл запустят в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев"

16 мая 2024 14:49  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бесплатный шаттл будет курсировать в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" 18 мая. Как сообщает департамент культуры администрации города, автобус пустят от площади Горького до музея "Щелоковский хутор"

Поскольку архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор", который является участником "Ночи музеев",  расположен в отдалении от основных транспортных потоков, для удобства нижегородцев из центра города до музея решено запустить шаттл.

Посадка будет производиться на площади Горького на остановке общественного транспорта в сторону Щербинок. В обратном направлении сесть в автобус на Щелоковском хуторе можно будет около главного входа в музей. Вместимость шаттла - до 20 человек. Контролировать посадку будет координатор, а место посадки в шаттл будет обозначено брендированной стойкой навигации. 

Напомним, Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 18 мая. Музеи Нижнего Новгорода подготовили к ации обширную программу. Вход на выставки и в большинство музеев в день акции будет бесплатным, но на некоторые понадобится предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте ночьмузеев.рф.

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Теги:
Акции Ночь музеев
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