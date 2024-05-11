Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в Нижнем Новгороде 18 мая

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Нижегородские музеи станут участниками Всероссийской акции "Ночь музеев" Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, участниками традиционной федеральной акции, которая пройдет 18 мая, станут около 30 различных музейных площадок.Тема акции в этом году – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии"
Отмечается, что в "Ночь музеев" вход на выставки и в большинство музеев будет бесплатным. Однако, чтобы посетить некоторые мероприятия, необходимо будет пройти процедуру предварительной регистрации.
Так, в манеже Нижегородского кремля пройдет шесть сеансов посещения выставки "Я говорю с тобой из Ленинграда" .
В выставочном пакгаузе для посетителей откроется выставка "Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган". Произведения на эту выставку предоставлены государственными и частными музеями России, среди которых - Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а также крупные региональные музеи.
На площадках Нижегородского художественного музея пройдут концерты оркестра духовых инструментов учащихся детских школ искусств №10 и №12, оркестра русских народных инструментов детской школы искусств №9 с участием солистки Нижегородского театра оперы и балета Светланы Полизковой. На балконе Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина состоится концерт Майи Балашовой.
Отправить открытки родным и близким можно будет с почтовой станции, которая будет работать в Усадьбе Рукавишниковых, так же здесь будет звучать граммофонная музыка.
Кроме того, в "Ночь музеев" можно будет бесплатно прогуляться по стене Нижегородского кремля, посетить мастер-классы по средневековым ремеслам в Еловом сквере, прогуляться по территории Кремля с ботанической экскурсией или посетить Дмитриевскую и Никольскую башни, где пройдут иммерсивные экскурсии.
В Русском музее фотографии в ночь акции для детей пройдет квест-экскурсия по исторической экспозиции музея, кроме того запланированы программа "Музейные тайны", лекция и квиз для двух команд "Нижний – Горький – Нижний" Также пройдет ряд экскурсий по выставкам "Фотографиня Городецкая" и "Евгений Халдей. Знамя победы", а также интерактивные показы диафильмов. Желающие смогут принять участие в фотосессии в исторических костюмах.
В Музее-квартире А.М. Горького пройдет мастер-класс по созданию вышивки "Свеча" по эскизам подарков Максима Пешкова. А в музее детства А.М. Горького "Домик Каширина" отроется выставка "У порога великих тайн" и пройдет тематическая экскурсия "Детство"
Полная программа "Ночи музеев 2024" опубликована на сайте: ночьмузеев.рф.
СПРАВКА
"Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Впервые акция прошла в 1997 году в Берлине (Германия). В Нижегородской области "Ночь музеев" проводится с 2006 года В 2023 году участниками акции в офлайн- и онлайн-форматах стали более 253 тысяч человек.
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