Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в Нижнем Новгороде 18 мая Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородские музеи станут участниками Всероссийской акции "Ночь музеев" Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, участниками традиционной федеральной акции, которая пройдет 18 мая, станут около 30 различных музейных площадок.Тема акции в этом году – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии"

Отмечается, что в "Ночь музеев" вход на выставки и в большинство музеев будет бесплатным. Однако, чтобы посетить некоторые мероприятия, необходимо будет пройти процедуру предварительной регистрации.

Так, в манеже Нижегородского кремля пройдет шесть сеансов посещения выставки "Я говорю с тобой из Ленинграда" .

В выставочном пакгаузе для посетителей откроется выставка "Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган". Произведения на эту выставку предоставлены государственными и частными музеями России, среди которых - Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а также крупные региональные музеи.

На площадках Нижегородского художественного музея пройдут концерты оркестра духовых инструментов учащихся детских школ искусств №10 и №12, оркестра русских народных инструментов детской школы искусств №9 с участием солистки Нижегородского театра оперы и балета Светланы Полизковой. На балконе Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина состоится концерт Майи Балашовой.

Отправить открытки родным и близким можно будет с почтовой станции, которая будет работать в Усадьбе Рукавишниковых, так же здесь будет звучать граммофонная музыка.

Кроме того, в "Ночь музеев" можно будет бесплатно прогуляться по стене Нижегородского кремля, посетить мастер-классы по средневековым ремеслам в Еловом сквере, прогуляться по территории Кремля с ботанической экскурсией или посетить Дмитриевскую и Никольскую башни, где пройдут иммерсивные экскурсии.

В Русском музее фотографии в ночь акции для детей пройдет квест-экскурсия по исторической экспозиции музея, кроме того запланированы программа "Музейные тайны", лекция и квиз для двух команд "Нижний – Горький – Нижний" Также пройдет ряд экскурсий по выставкам "Фотографиня Городецкая" и "Евгений Халдей. Знамя победы", а также интерактивные показы диафильмов. Желающие смогут принять участие в фотосессии в исторических костюмах.

В Музее-квартире А.М. Горького пройдет мастер-класс по созданию вышивки "Свеча" по эскизам подарков Максима Пешкова. А в музее детства А.М. Горького "Домик Каширина" отроется выставка "У порога великих тайн" и пройдет тематическая экскурсия "Детство"

Полная программа "Ночи музеев 2024" опубликована на сайте: ночьмузеев.рф.

СПРАВКА

"Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Впервые акция прошла в 1997 году в Берлине (Германия). В Нижегородской области "Ночь музеев" проводится с 2006 года В 2023 году участниками акции в офлайн- и онлайн-форматах стали более 253 тысяч человек.