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Общество

Нижегородская академии МВД взыскала 180 млн рублей с застройщика общежития

16 мая 2024 17:22  [74] Общество

Арбитражный суд региона постановил взыскать 180,7 млн рублей с ООО "ЦХД Инжиниринг" за срыв сроков строительства общежития для Нижегородской академии МВД. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Контракт на завершение строительства здания общежития на 1000 мест был заключен в 2021 году. Подрядная организация получила аванс в размере 172 млн рублей.

Корпус общежития по контракту должен быть достроен до июля 2023 года, однако ООО "ЦХД Инжиниринг" сорвало сроки строительства здания. После этого контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке.

Застройщик пытался оспорить это решение, однако суд отказал подрядчику.

Теперь суд постановил взыскать с подрядчика в общей сложности 180,7 млн рублей, куда входит неотработанный аванс, штраф, неустойка, а также проценты за пользование чужими деньгами.

Напомним, здание общежития для Нижегородской академии МВД должны были построить в 2022 году.

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Теги:
Имущество Суды
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