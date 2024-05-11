Нижегородская академии МВД взыскала 180 млн рублей с застройщика общежития Общество

Арбитражный суд региона постановил взыскать 180,7 млн рублей с ООО "ЦХД Инжиниринг" за срыв сроков строительства общежития для Нижегородской академии МВД. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Контракт на завершение строительства здания общежития на 1000 мест был заключен в 2021 году. Подрядная организация получила аванс в размере 172 млн рублей.

Корпус общежития по контракту должен быть достроен до июля 2023 года, однако ООО "ЦХД Инжиниринг" сорвало сроки строительства здания. После этого контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке.

Застройщик пытался оспорить это решение, однако суд отказал подрядчику.

Теперь суд постановил взыскать с подрядчика в общей сложности 180,7 млн рублей, куда входит неотработанный аванс, штраф, неустойка, а также проценты за пользование чужими деньгами.

Напомним, здание общежития для Нижегородской академии МВД должны были построить в 2022 году.