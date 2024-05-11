Новый скейт-парк появится в этом году в поселке Новинки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В этом году в Нижнем Новгороде отремонтируют 72 спортивные площадки. Об этом сообщает городской департамент физической культуры и спорта. В настоящий момент на балансе МАУ "МЦ спортивных объектов и ГТО" состоит 174 открытые спортивные площадки. Это игровые, скейт-парки и многофункциональные уличные спортивные комплексы.

По данным департамента спорта, в поселке Новинки летом обустроят новый скейт-парк. На данный момент уже провели подготовительные работы и разработали грунт.

Помимо этого, в рамках капитального ремонта отремонтируют пять хоккейных коробок на улицах Островского,8, Исполкома,4, Подводников,29, Мончегорской,34 и в д. Мордвинцево. На всех площадках положат новое покрытие из резиновой крошки, установят новые пакеты из стеклопластика. На время летнего сезона коробках будут установлены футбольные ворота и баскетбольные щиты.

Ранее сообщалось, что двадцать три спортивных учреждения Нижнего Новгорода будут отремонтированы в 2024 году