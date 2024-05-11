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Культура и отдых

VR-экскурсии по речному Нижнему Новгороду и городам области стали доступны в ТИЦ

17 мая 2024 11:51  [69] Культура и отдых

Туристско-информационный центр (ТИЦ) на Нижне-Волжской набережной открыл на своей площадке Центр поддержки речного и круизного туризма. В тематической зоне установлен интерактивный стенд с VR-очками.

Как рассказали в мэрии, проект "Цифровой ТИЦ. Речной туризм" запущен по поручению мэра Юрия Шалабаева с целью развивать туристскую инфраструктуру и привлекательность Нижнего Новгорода как города речного и круизного туризма.

Директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин подчеркнул, что Нижний Новгород, находящийся на слиянии двух рек, был и остаётся одним из лучших пунктов для начала речного путешествия, а также интересным местом остановки на Волге для туристов речных круизов.

"Цифровой ТИЦ станет новой точкой притяжения для туристов и жителей города, дополнит действующую систему туристской инфраструктуры и будет способствовать развитию туристической привлекательности Нижнего Новгорода", - добавил Симагин.

Благодаря проекту можно узнать об истории развития такого вида туризма и погрузиться в атмосферу путешествия по разным городам и их достопримечательностям.

Проект включает несколько разделов: "Виртуальные туры", "Туризм", "История" и "Развлечения". Например, туристы смогут "посетить экскурсию" по судам на подводных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" и узнать о городах, которые охватывает речная навигация, или же прогуляться по гастрономическим местечкам Нижнего Новгорода.

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Теги:
Навигация Речные перевозки Туризм
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