Более 100 десятиклассников из Выксы получили рекомендации по профразвитию на деловой игре ОМК Бизнес

Группа ОМК при участии благотворительного фонда "ОМК-Участие" организовала в Выксе для всех желающих десятиклассников местных школ деловую игру "Профландия 2.0". В результате 120 ребят получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию и узнали, какие возможности есть для самореализации в их родном городе.

Как рассказали в пресс-службе ОМК, ребята в течение двух дней знакомились с востребованными в Выксе специальностями. Помогали им в этом профессионалы из разных сфер - инженеры, ИТ-специалист, финансист и архитектор выксунского завода ОМК, продюсер культурных проектов, экскурсовод, шеф-повар, организатор мероприятий и другие. Эксперты рассказали о тонкостях своей работы, интересных фактах и историях личного развития, а также о профильных вузах по данным специальностям.

Кроме того, все участники игры получили индивидуальные рекомендации по профессиональной траектории. Ребята смогли обсудить перспективы и возможности для профессионального роста в Выксе с учётом планов её развития в ближайшие годы.

В ходе мероприятия школьникам рассказали о стратегии "Выкса-2030", которую реализует группа ОМК вместе с гор администрацией. Благодаря ей город металлургов станет ещё комфортнее, удобнее и интереснее для жителей, включая молодёжь.

Полученные знания ребята смогли закрепить в игровом формате - через кейс-чемпионат и квизы.

Начальник управления профессионального обучения и работы с молодёжью ОМК в Выксе Юлия Дёмина рассказала, что компания проводит такие игры для школьников уже более 10 лет. Ребята посещают предприятие, общаются с сотрудниками и своими глазами видят, как на заводе можно развиваться профессионально, в том числе в важных для всей страны проектах.

Здесь можно работать не только по металлургическому профилю - но также инженером, учёным, ИТ-специалистом, дизайнером, логистом, экономистом, экскурсоводом.

"Второй год мы приглашаем на деловую игру профессионалов и из других сфер, которые тоже востребованы в городе: врачей, журналистов, социальных предпринимателей, людей творческих профессий, которые могут реализоваться в социальном бизнесе или в культурных пространствах, которые запустил фонд "ОМК-Участие": от ExLibris до "Волны" и арт-резиденции. Нам важно, чтобы молодежь знала о всех возможностях, которые может получить в родном городе", — отметила Юлия Дёмина.