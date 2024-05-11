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Общество

Специалист компании "ТНС энерго НН" вошёл в число финалистов конкурса профмастерства ProСбыт

17 мая 2024 14:46  [69] Общество

Сотрудники компаний Группы "ТНС энерго" стали участниками первого всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов энергосбытовых компаний ProСбыт.

В соревнованиях приняли участие более 40 компаний-участников из 8 федеральных округов Российской Федерации - с целью обмена накопленным опытом и знаниями. Организатором конкурса выступила Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

По результатам отборочных этапов финалистами конкурса стали 9 специалистов Группы компаний "ТНС энерго", среди них заместитель начальника отдела балансов "ТНС энерго НН" Валерия Елсукова. Всего в финал конкурса вышло 58 человек со всей России.

"Конкурс — уникальный шанс для специалистов не только продемонстрировать свои навыки, но и получить ценный практический опыт и повысить профессиональный уровень. Я уверена, что полученные знания помогут конкурсантам развить свои компетенции и успешно применить их в работе в рамках нашего холдинга", — отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. — Поздравляю наших сотрудников с выходом в финал и победой!"

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Теги:
Конкурсы ТНС Энерго Энергетика
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