Схема дорожного движения в Нижнем Новгороде изменится на ряде участках Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Схема дорожного движения изменится на ряде участках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель директора МКУ "Центр организации дорожного движения" Алексей Холин. По его словам, схема организации движения поменяется на пересечении Молодежного проспекта и улицы Краснодонцев в рамках обновления светофоров и внедрения интеллектуальной транспортной системы по федеральному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

На данном участке установят дополнительные секции светофора со стрелками для поворота налево при движении с обоих направлений. Также на Молодежном проспекте будет выполнена переразметка и изменится режим работы светофора. По мнению специалистов, подобные решения помогут снизить количество конфликтных ситуаций на перекрестке, при этом не ухудшив движение транспортного потока. Все работы планируется завершить осенью текущего года.

Кроме того, по данным департамента транспорта,в Нижегородском районе в целях повышения пропускной способности дублера улицы Красносельской организуют дополнительные полосы для поворотов налево с сохранением количества полос для движения в прямом направлении – вместо 4 полос будет 5. Это станет возможным за счет переразметки.

В департаменте уточнили, что изменения коснутся пересечений с улицами Максима Горького, Малой Ямской и Ильинской. В будущем для поворотов налево с дублера улицы Красносельской на улицы Малую Ямскую и Ильинскую на светофоре будут установлены дополнительные секции со стрелками.

Также Алексей Холин подчеркнул, что на улице Белинского существенно выросла интенсивность движения транспорта, а припаркованный на этой улице транспорт значительно ограничивает пропускную способность. Чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта по двум полосам в каждом направлении приняли решение ограничить остановку и стоянку транспорта на всем протяжении улицы. За исключением тех мест, где ширина проезжей части позволяет сохранить парковку и организовать две полосы. Дорожные службы уже установили соответствующие знаки, ограничения вступили в силу.

Помимо этого, Алексей Холин сообщил, что на участке дороги от улицы Щербакова до улицы Станционной по улице Коминтерна возможно появится один регулируемый пешеходный переход в районе дома №137 по улице Коминтерна вместо двух нерегулируемых.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано