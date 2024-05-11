Движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в целях уменьшения заторов будет усовершенствовано движение транспорта на двух участках по проспекту Гагарина. Об этом сообщил заместитель директора МКУ "Центр организации дорожного движения" Алексей Холин.

Так, в районе ТЦ "Океанис" будет организована отдельная полоса для поворота налево к торговому центру. При этом для движения на выезд из города останется 3 полосы. При движении в сторону площади Лядова будет 5 полос: одна налево, 3 прямо и полоса для автобусов.

Помимо этого, дополнительно за счет переразметки будет увеличена длина выделенной полосы для автобусов от улицы Луганской до переулка Аристова", Ожидается, что данные изменения в организации дорожного движения позволят не только ускорить движение пассажирского транспорта, но и снизить количество заторов.

Также по словам Алексея Холина, расширение проезжей части для организации еще одной полосы на проспекте Гагарина при выезде из города планируется выполнить в этом году. Это также позволит минимизировать транспортные пробки. Помимо этого, будет организован внесветофорный бесконфликтный правый поворот с улицы Тропинина на проспект Гагарина в направлении из города

Кроме того, стало известно о планах расширения проспекта Ленина в районе Главной проходной ПАО "ГАЗ" до 3 полос в направлении площади Киселева. После градостроительных мероприятий специалисты нанесут переразметку на этом участке, а также установят светофор на перекрестке проспекта с проспектом Кирова.

Ранее сообщалось, что движение перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за забега "Беги, Герой!" 19 мая