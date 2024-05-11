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Спорт

Физкультурные занятия для участников СВО будут проводить в спортшколах Нижнего Новгорода

17 мая 2024 17:47  [72] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Физкультурно-оздоровительные занятия для нижегородцев-участников СВО планируют проводить в спортивных школах города. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По его словам, первой школой, которая начала набор, стала спортшкола "Радий"

Юрий Шалабаев подчеркнул, что в настоящий момент администрация города создает все условия для возвращающихся домой ветеранов СВО В качестве примера глава города привел поддержку центра развития спорта "Патриот" и футбольной команды "Патриот-НН", в составе которой играют нижегородцы, получившие травмы во время боевых действий. В настоящее время команда борется за высокие места на Чемпионате России по футболу среди ампутантов.

Кроме занятий спортом, участники СВО проходят психологическую реабилитацию. В этом им помогают специалисты центра "Патриот", который был создан для развития паралимпийского движения в Нижнем Новгороде и  привлечения к футболу тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья, но при этом стремится к самосовершенствованию и желает жить полноценной спортивной жизнью.

"Опыт очень хороший, поэтому в работу по спортивной реабилитации участников СВО включили спортшколу "Радий" В мае там начался набор на физкультурно-оздоровительные занятия. Будем распространять эту практику на другие спортивные школы", – заявил Юрий Шалабаев

По признанию участника СВО, одного из игроков футбольной команды "Патриот-НН" Михаила Кувшинова после возвращения домой занятия спортом стали важной частью его реабилитации.

"Для меня "Патриот" стал вторым домом, потому что здесь чувствуется огромная поддержка. Я не понимал, как на одной ноге можно играть в футбол. Мне сделали костыли, стал пробовать играть, начало получаться. Очень благодарен своим наставникам. Я живу теперь этим, живу футболом. Рад, что есть такой центр, наш клуб и поддержка, которую оказывает наш город", – отметил он.

Напомним, в Нижнем Новгороде открылся мультимедийный музей СВО, где сотрудниками являются бывшие участники специальной военной операции.

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Теги:
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