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Спорт

Зоран Лукич покинул пост главного тренера БК "Пари Нижний Новгород"

18 мая 2024 11:25  [61] Спорт

Фото: сайт БК "Пари НН"

Зоран Лукич покинул пост главного тренера БК "Пари Нижний Новгород”'. Об этом сообщает в официальном tg-канале баскетбольного клуба.  Согласно сообщению, в мае 2023 года с сербским специалистом был подписан 2-летний контракт. Однако, в это межсезонье по обоюдному согласию соглашение было расторгнуто. Отмечается, что Зоран Лукич, скорее всего, продолжит тренировать сборную России.

Зоран Лукич возглавлял тренерский штаб БК "Пари Нижний Новгород" с 2008 года За несколько лет его руководства - до конца сезона 2013-2014 - команда смогла вырваться из второго дивизиона страны и стать постоянным участником Единой Лиги ВТБ, а также попасть в Евролигу.

В марте 2017 года сербского специалиста вновь пригласили в тренерский совет клуба на должность спортивного директора, а уже летом он снова занял пост главного тренера. В июне 2021 года контракт с Лукичем был продлён ещё на два сезона.

Текущий сезон БК "Пари Нижний Новгород" закончил на 12 месте в турнирной таблице Лиги ВТБ и не попал в стадию плей-ин.

Ранее сообщалось, что Зоран Лукич назначен тренером сборной России по баскетболу

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Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Назначения
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