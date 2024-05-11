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Новым тренером БК "Пари НН" стал нижегородец Сергей Козин

18 мая 2024 12:50  [43] Спорт

Фото: tg-канал БК "Пари НН"

Новым тренером БК "Пари НН" стал молодой нижегородский специалист Сергей Козин. Как сообщается на сайте баскетбольного клуба, с ним подписан трехлетний контракт, согласно которому нижегородец будет руководить командной до конца сезона 26/27.

Особо отмечается, что впервые в истории баскетбольного клуба, главным тренером стал нижегородец. Кроме того, Сергей Козин станет первым нижегородским тренером в Единой Лиге ВТБ.

Преобразования в составе претерпит и тренерский штаб команды, а вот административный штаб останется без изменений.

Ранее сообщалось, что Зоран Лукич, который возглавлял клуб с 2008 года, ушел со своего поста

СПРАВКА

Сергей Козин родился в Нижнем Новгороде 21 марта 1984 года. Он является выпускником нижегородской СШОР №7.  Работал тренером в СШО №7, позднее перешел на аналогичную должность в ДЮСШ “Мещера”.В июне 2013 года был назначен тренером-скаутом в БК “Нижний Новгород”.В 2017 году занимал должность тренера-скаута в тренерском штабе студенческой сборной России. В ноябре 2021 года вошел в тренерский штаб сборной России.Весной 2022 года временно исполнял обязанности главного тренера в связи с болезнью Зорана Лукича

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Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Назначения
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