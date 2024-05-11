Сормовскому району исполнилось 100 лет
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
18 мая 2024 17:22  [34] Нижегородская молодежная команда "Торпедо" примет участие в Кубке мира по мини-футболу
18 мая 2024 15:55  [124] Более 200 юных спортсменов объединил турнир по карате в рамках проекта "Слава Героям России" в Нижнем Новгороде.
18 мая 2024 12:50  [168] Новым тренером БК "Пари НН" стал нижегородец Сергей Козин
18 мая 2024 11:25  [209] Зоран Лукич покинул пост главного тренера БК "Пари Нижний Новгород"
17 мая 2024 17:47  [286] Физкультурные занятия для участников СВО будут проводить в спортшколах Нижнего Новгорода
17 мая 2024 10:13  [291] Подрядчик завершил бетонирование плит тренировочных арен ледовой арены в Нижнем Новгороде
15 мая 2024 13:57  [340] Итоги турнира по футзалу в честь 150-летия "РУМО" подвели в Нижегородской области
15 мая 2024 11:26  [345] Нижегородские шахматисты завоевали пять наград на Чемпионате России в Сочи
14 мая 2024 13:20  [472] Традиционный велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области
13 мая 2024 16:51  [435] Нижегородские каратисты стали победителями ПР и ЧР по каратэ киокушинкай
Спорт

Нижегородская молодежная команда "Торпедо" примет участие в Кубке мира по мини-футболу

18 мая 2024 17:22  [34] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская молодежная мужская мини-футбольная команда "Торпедо" во второй раз примет участие в Кубке мира. Как сообщает министерство спорта региона,  матчи Copa Mundo Do Futsal Sub-21 пройдут  с 21 по 26 мая в бразильском штате Парана в городе Паранагуа.

Команда из Нижегородской области будет выступать под названием TORPEDO Sub21. В турнире примут участие игроки 2003, 2004 и 2005 годов рождения. Кроме того, заявить можно четырех футболистов 2002 года рождения и одного футболиста - 2001 года рождения.

Групповая стадия турнира начнется 21 мая.  "Торпедо SUB 21" попала в группу C, где ее соперниками стали Fitzroy Tigers из Австралии, Deportivo Moron из Аргентины и Vasco Da Gama из Бразилии. Встречи с этими командами состоятся 21,22 и 23 мая, соответственно.

В серию плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы и две лучших с третьим результатом в общем зачете.

Все матчи Copa Mundo Do Futsal Sub-21 будут транслироваться на известном видеохостинге. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о трансляции матчей на спортивных федеральных телеканалах.

Как отметил президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов, молодежный Кубок мира в иерархии Международного футзала является неофициальным клубным Чемпионатом мира среди молодежи.

"Мы попали в отличную группу с достойными соперниками - Бразилия, Аргентина и Австралия. И есть все шансы для того, чтобы сходу на групповом этапе заявить о серьёзных амбициях на этот турнир. Поэтому желаем парням долететь до Бразилии здоровыми и показать всё, на что они способны", - сказал Николай Ходов.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс "Торпедо" по мини-футболу будет построен в Нижнем Новгороде по концессии

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол Чемпионат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph