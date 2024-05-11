Нижегородская молодежная команда "Торпедо" примет участие в Кубке мира по мини-футболу Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская молодежная мужская мини-футбольная команда "Торпедо" во второй раз примет участие в Кубке мира. Как сообщает министерство спорта региона, матчи Copa Mundo Do Futsal Sub-21 пройдут с 21 по 26 мая в бразильском штате Парана в городе Паранагуа.

Команда из Нижегородской области будет выступать под названием TORPEDO Sub21. В турнире примут участие игроки 2003, 2004 и 2005 годов рождения. Кроме того, заявить можно четырех футболистов 2002 года рождения и одного футболиста - 2001 года рождения.

Групповая стадия турнира начнется 21 мая. "Торпедо SUB 21" попала в группу C, где ее соперниками стали Fitzroy Tigers из Австралии, Deportivo Moron из Аргентины и Vasco Da Gama из Бразилии. Встречи с этими командами состоятся 21,22 и 23 мая, соответственно.

В серию плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы и две лучших с третьим результатом в общем зачете.

Все матчи Copa Mundo Do Futsal Sub-21 будут транслироваться на известном видеохостинге. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о трансляции матчей на спортивных федеральных телеканалах.

Как отметил президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов, молодежный Кубок мира в иерархии Международного футзала является неофициальным клубным Чемпионатом мира среди молодежи.

"Мы попали в отличную группу с достойными соперниками - Бразилия, Аргентина и Австралия. И есть все шансы для того, чтобы сходу на групповом этапе заявить о серьёзных амбициях на этот турнир. Поэтому желаем парням долететь до Бразилии здоровыми и показать всё, на что они способны", - сказал Николай Ходов.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс "Торпедо" по мини-футболу будет построен в Нижнем Новгороде по концессии