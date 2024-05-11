Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2024 09:52  [55] Молодые нижегородцы могут принять участие в конкурсе управленцев "Лидеры села"
19 мая 2024 09:45  [63] Евгений Люлин: "От вашего профессионализма и ответственности зависят доступность и ассортимент лекарств в аптеках"
19 мая 2024 09:34  [83] Обновленный нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко принял первых посетителей
18 мая 2024 17:02  [554] Ярмарка вакансий силовых структур "Служу Отечеству" прошла в Нижнем Новгороде
18 мая 2024 15:04  [275] Нижегородская гимнастка Арина Аверина перенесла операцию на руке
18 мая 2024 13:30  [273] Тактику и технику тушения лесных пожаров отработали в Нижегородской области
18 мая 2024 12:10  [400] Круглый стол для работодателей проведет в Сарове Нижегородский центр занятости  
18 мая 2024 09:50  [313] Юрий Шалабаев: "Наши музеи – это не просто хранилища ценных экспонатов, но и живые центры культуры"
18 мая 2024 08:50  [288] Глеб Никитин: "Музеи Нижегородской области можно с полным правом назвать одними из лучших в России"
17 мая 2024 18:59  [377] Всероссийский съезд регоператоров по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде
Общество

Обновленный нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко принял первых посетителей

19 мая 2024 09:34  [83] Общество
Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева

Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Первыми, кто смог ознакомится с модернизированным планетарием, стали нижегородские школьники.

"Я, как и ребята, остался под большим впечатлением. За такой непродолжительный для подобного объема работ срок планетарий изменился до неузнаваемости", - отметил Юрий Шалабаев.

По словам мэра, впервые на объекте появилось выставочное пространство с уникальными экспонатами. Также подавляющая часть технического оснащения и программного обеспечения планетария - отечественные разработки.

"Купол обсерватории был выполнен на заказ, и теперь им можно управлять дистанционно через телефон. Это тоже российская разработка. Также по спецзаказу создавали элементы интерьера, например, подсветку и радиальные экраны, вручную расписывали помещения внутри", - добавил Юрий Шалабаев.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники планетария готовят новое расписание и экскурсионные маршруты. Однако пока они будут предназначаться только для школьных групп. Любой желающий сможет посетить планетарий этим летом.

Ранее сообщалось, что новый купол установили на обсерватории планетария им. Гречко в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Планетарий Ремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph