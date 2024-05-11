Обновленный нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко принял первых посетителей Общество

Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Первыми, кто смог ознакомится с модернизированным планетарием, стали нижегородские школьники.

"Я, как и ребята, остался под большим впечатлением. За такой непродолжительный для подобного объема работ срок планетарий изменился до неузнаваемости", - отметил Юрий Шалабаев.

По словам мэра, впервые на объекте появилось выставочное пространство с уникальными экспонатами. Также подавляющая часть технического оснащения и программного обеспечения планетария - отечественные разработки.

"Купол обсерватории был выполнен на заказ, и теперь им можно управлять дистанционно через телефон. Это тоже российская разработка. Также по спецзаказу создавали элементы интерьера, например, подсветку и радиальные экраны, вручную расписывали помещения внутри", - добавил Юрий Шалабаев.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники планетария готовят новое расписание и экскурсионные маршруты. Однако пока они будут предназначаться только для школьных групп. Любой желающий сможет посетить планетарий этим летом.

Ранее сообщалось, что новый купол установили на обсерватории планетария им. Гречко в Нижнем Новгороде.