Школьницу из Краснооктябрьского округа наградили за спасение людей из огня

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, семиклассницу Уразовской средней школы Гузель Абубякирова была удостоена нагрудного знака "Горячее сердце" за героизм при оказании помощи людям.

Согласно информации, в сентябре прошлого года дом девочки начался пожар. Гузель Абубякирова не растерялась, разбила окно, вынесла из горящего здания своих младших братьев и сестер, а также позвала на помощь взрослых.

Награду ей вручили главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин и заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

Как отметила замминистра, на нижегородской земле уже 17 юных героев, которые награждены нагрудным знаком "Горячее сердце".

"Каждый наш ребёнок ежедневно делает шаг к своим успехам и взрослым решениям. Такие примеры говорят не только о героическом поступке в чрезвычайной ситуации, но и о правильном воспитании в целом", - добавила Ирина Кизилова.

Отмечается, что помимо нагрудного знака Гузель Абубякирова получила диплом, книгу "Горячие сердца" и приглашение на тематическую смену Всероссийского детского центра "Орленок" в августе этого года.

Ранее сообщалось, что орден Мужества вручили жене нижегородца Владимира Усова.