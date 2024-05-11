Занятия по профориентации для несовершеннолетних пройдут в Дивеево Общество

Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области. 20 мая карьерные консультанты познакомят детей с престижными видами профессий, а также наиболее востребованными направлениями профессионального обучения.

Ребятам помогут определить их личные качества и мотивацию на работу, а также выявить наиболее подходящую сферу деятельности и помогут составить первое резюме.

Отмечается, что содействие занятости является одной из основных задач национального проекта "Демография", по которому было отремонтировано свыше 50 помещений центров занятости населения в регионе. Все они были переформатированы в кадровые центры "Работа в России".

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали о проекте "Моя карьера с "Единой Россией" на региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства.