Молодые нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Лидер XXI века" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Как сообщили в РДДМ "Движение Первых", юные жители региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".

Согласно информации, мероприятие направлено на развитие надпрофессиональных навыков молодых людей, а также создание системы выявления лидеров общественных организаций и коллективов.

Каждый участник получит возможность продемонстрировать свои умения и навыки и реализовать самые смелые проекты, направленные на улучшение различных сфер жизн.

Также в этом году конкурс дополнили 6 номинациями, среди которых Лидер "детской/молодежной общественной организации (14-17 лет)", "Лидер детского/молодежного объединения (14-17 лет)" и другие.

Отмечается, что с 4 по 8 сентября 2024 года лидеры и руководители молодежных и детских общественных объединений из регионов Российской Федерации отправятся в Казань.

Участники ознакомятся с культурной и образовательной программами, обсудят развитие "Движения первых" и встретятся со знаменитыми личностями и выпускниками конкурса.

Получить подробную информацию и подать заявку на участие можно до 31 мая 2024 года на официальном сайте "Движения первых": https://будьвдвижении.рф.