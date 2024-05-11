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Общество

Молодые нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Лидер XXI века"

19 мая 2024 14:17  [68] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Как сообщили в РДДМ "Движение Первых", юные жители региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".

Согласно информации, мероприятие направлено на развитие надпрофессиональных навыков молодых людей, а также создание системы выявления лидеров общественных организаций и коллективов.

Каждый участник получит возможность продемонстрировать свои умения и навыки и реализовать самые смелые проекты, направленные на улучшение различных сфер жизн.
Также в этом году конкурс дополнили 6 номинациями, среди которых Лидер "детской/молодежной общественной организации (14-17 лет)", "Лидер детского/молодежного объединения (14-17 лет)" и другие.

Отмечается, что с 4 по 8 сентября 2024 года лидеры и руководители молодежных и детских общественных объединений из регионов Российской Федерации отправятся в Казань.

Участники ознакомятся с культурной и образовательной программами, обсудят развитие "Движения первых" и встретятся со знаменитыми личностями и выпускниками конкурса.

Получить подробную информацию и подать заявку на участие можно до 31 мая 2024 года на официальном сайте "Движения первых": https://будьвдвижении.рф.

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Теги:
Конкурсы Молодежь
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