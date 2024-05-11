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Мошенники обманули нижегородца на 2 млн рублей

19 мая 2024 17:17  [87]

Фото: НИА Нижний Новгород

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 39-летнему местному жителю несколько раз звонили якобы сотрудники Госуслуг, которые предложили ему предотвратить несанкционированные операции с его банковским счетом.

Согласно информации, злоумышленники убедили мужчину взять три кредита в различных банках города, после чего через банкомат перевести полученные деньги на указанные счета.

В результате действий мошенников мужчина лишился более 2,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Граждан призывают внимательно относиться к звонкам из якобы правоохранительных органов и кредитных организаций. Мошенники используют поддельные номера телефонов для придания правдоподобности своим преступным действиям.

Ранее сообщалось, что нижегородцы передали мошенникам почти 90 млн рублей в течении двух недель мая.

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Теги:
Деньги Мошенничество
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