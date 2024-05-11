Мошенники обманули нижегородца на 2 млн рублей

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Как сообщили в ГУ МВД по региону, 39-летнему местному жителю несколько раз звонили якобы сотрудники Госуслуг, которые предложили ему предотвратить несанкционированные операции с его банковским счетом.
Согласно информации, злоумышленники убедили мужчину взять три кредита в различных банках города, после чего через банкомат перевести полученные деньги на указанные счета.
В результате действий мошенников мужчина лишился более 2,2 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Граждан призывают внимательно относиться к звонкам из якобы правоохранительных органов и кредитных организаций. Мошенники используют поддельные номера телефонов для придания правдоподобности своим преступным действиям.
Ранее сообщалось, что нижегородцы передали мошенникам почти 90 млн рублей в течении двух недель мая.
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