Нижегородцы передали мошенникам почти 90 млн рублей в течении двух недель мая

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Жители Нижегородской области в течении двух праздничных недель передали мошенникам почти 90 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, за указанный период сотрудники полиции зафиксировали 180 преступлений, которые были совершены с использованием различных схем мошенничества.
Чаще всего аферисты прибегали к таким схемам обмана, как "Звонок от службы безопасности банка", "Мошенничество при покупках в интернете" и "Предложение дополнительного заработка".
В общей сложности сумма ущерба, нанесенного пострадавшим за указанный период, составила 89 419 206 рублей.
Так, жертвой мошенников стала жительница Дзержинска, которой позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под видом отмены сомнительной операции по ее счету, лжесотрудник банка убедил женщину перевести денежные средства на безопасные счета. Испугавшись за личные сбережения, женщина оформила кредит и перевела мошеннику через банкомат 1,4 млн рублей.
Еще один случай произошел в Городце. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже бетона. Во время переписки с так называемым продавцом, мужчина сообщил, что собирается приобрести 82,3 кубометра бетона. Продавец прислал реквизиты и попросил полную предоплату товара и его доставки. Потерпевший перевел на указанный счет более 400 тысяч рублей и отправил чек продавцу. После этого объявление о продаже бетона пропало с сайта, а продавец перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.
Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки.
Также сообщалось, что лжесотрудники ЦБ РФ обманули пенсионерку из Арзамаса на 1,8 млн рублей.
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