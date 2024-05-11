Фиджитал-фестиваль пройдет в рамках "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба конференции ЦИПР

Как сообщили в пресс-службе конференции "ЦИПР", 21 мая на площадке ФОКа "Мещерский" в рамках конференции состоится фиджитал-фестиваль по цифровым спортивным дисциплинам и турниры по хоккею "Лед и скорость".

Согласно информации, также для участников и гостей мероприятия будет организована фан-зона с трансляциями игр, интерактивными площадками и развлекательной программой.

В частности, там пройдет турнир по фиджитал-баскетболу, где будет играть 16 команд, фиджитал-гонки на виртуальной и реальной трассе и хоккейные турниры по 3 блокам, среди которых фиджитал-следж по хоккею, дружескому матчу по следж-хоккею и хоккею с шайбой 5х5.

Турнир "Кубок дружбы" по следж-хоккею пройдет между детской командой и командой с участием представителей правительства Нижегородской области и участников "ЦИПР".

В турнире на кубок по хоккею с шайбой 5х5 примут участие четыре хоккейные команды: "ЦИФРОVОЙ СПЕЦНАZ", в состав которого входят министры цифрового развития и руководители цифровой трансформации субъектов РФ, команда правительства Нижегородской области, сборная "Офицерской хоккейной лиги" из Нижнего Новгорода, а также "Цифровой десант" из представителей бизнес-сообщества и участников "ЦИПР".

Отмечается, что фиджитал-фестиваль "Лед и скорость" проводится в рамках конференции "ЦИПР-2024" правительством Нижегородской области и ООО "Цифровые форумы"» при поддержке Всероссийской федерации фиджитал-спорта и Офицерской хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что в рамках технологического фестиваля "ЦИПР Tech Week" в Нижнем Новгороде на восьми площадках пройдут культурно-развлекательные мероприятия.