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Общество

Нижегородцев ждет обширная программа в рамках технофестиваля "ЦИПР Tech Week"

13 мая 2024 16:15  [48] Общество

Фото: пресс-служба конференции "ЦИПР"

В рамках технологического фестиваля "ЦИПР Tech Week" в Нижнем Новгороде на восьми площадках пройдут культурно-развлекательные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба конференции "ЦИПР", технологический фестиваль состоится с 20 по 26 мая. Нижегородцы и гости города в эти дни смогут посетить лекции, паблик-токи, дискуссии, а также большое количество развлекательных мероприятий для школьников, студентов, молодых ученых и всех, кто интересуется технологиями и саморазвитием в различных отраслях.

Мероприятия фестиваля пройдут на следующих площадках: в Доме народного единства, Корпоративном университете правительства Нижегородской области, коворкинге СБЕР GARAGE, ИТ-лектории в Corner Place,"Креативном пространстве", молодежном центре "Высота", Академии Маяк имени А.Д. Сахарова и на Нижегородской ярмарке. 

В деловую часть фестиваля "ЦИПР Tech Week" вошло пять треков по различным направлениям: 

- "Искусственный интеллект, компьютеры и виртуальная реальность" 
- "Экономика и финансы" 
- "Тренды"
- "Образование и карьера" 
- "Психология и саморазвитие" 

В рамках деловой программы гости фестиваля пообщаются с профессионалами и лидерами в таких сферах, как медиа, технологии, финансы, HR и многие другие. Кроме того, в рамках "ЦИПР Tech Week" пройдут культурно-развлекательные мероприятия.

Юные робототехники примут участие в "Фестивале роботов. Дети". Участники смогут не только пообщаться со своими сверстниками, но и повысить свой профессиональный уровень. Также на территории Нижегородской ярмарке с 21 по 24 мая в первом павильоне посетители станут свидетелями "Робобоя", гостей ждет моделирование из 3D-руки, сборка 3D-пазлов, программирование роботов, а также симуляторы полетов на дронах и игра "Beat Saber" с элементами виртуальной реальности.

Помимо этого, 24 мая на базе КУПНО пройдет мероприятие для стартапов и инвесторов "ИНВЕСТФЕСТ". В нем примут участие предприниматели, инвесторы и эксперты со всей России. Участники расскажут о своих лучших практиках и поделятся опытом своих ошибок. Специальными гостями мероприятия станут первая русскоговорящая женщина-инвестор Рената Джордж и сооснователь компании Mighty Buildings, строящий 3D-дома, Вячеслав Солоницын.

Молодежный день киберфестиваля Positive Hack Days 2 (PHDays) пройдет 25 мая в Академии Маяк имени А.Д Сахарова. В нем заявлено участие специалистов в области информбезопасности и ИТ, "этичных хакеров", а также всех, кто интересуется миром цифровых технологий. В рамках киберфестиваля запланирован телемост, который одновременно свяжет Москву, Санкт-Петербург, Иннополис и Нижний Новгород. В завершении трансляции для посетителей будет организована развлекательная программа. 

Желающие проверить свои знания в области современных технологий и цифровизации, смогут 20 мая поучаствовать в ИТ-игре от "Квиз, плиз!".

Кроме того, в течении всей недели нижегородцев ждут музыкальные и гастрономические мероприятия. На Нижегородской ярмарке будут работать фудтраки ресторанов города. Также желающие смогут поиграть на свежем воздухе в пинг-понг и послушать DJ Нижнего Новгорода.

Отмечается, "ЦИПР Tech Week" проходит при поддержке АНО "Горький Тех" и АНО "Проектный офис ИТ-кампуса НЕЙМАРК". Принять в нем участие можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте мероприятия.

Напомним, что "ЦИПР Tech Week" – недельный технологический фестиваль в рамках конференции "ЦИПР". Он состоит из образовательно-развлекательных мероприятий, которые связаны с развитием и популяризацией технологий на территории всей страны и Нижнего Новгорода в частности. В прошлом году фестиваль собрал более 1,5 тысячи гостей. Всего было организовано 67 лекций и паблик-токов для студентов и молодых ИТ-специалистов.

Ранее сообщалось, что конференция "ЦИПР-2024" пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая

Также ранее сообщалось, что в 2023 году технологический фестиваль ЦИПР Tech Week прошел в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Тогда в мероприятии впервые приняли участие представители стран из объединения БРИКС. В рамках конференции председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области. Кроме того, Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.

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Теги:
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