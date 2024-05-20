Метеорологическое лето придёт в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

На этой неделе погоду в Нижегородской области будет диктовать антициклон, благодаря которому установится тёплая, практически безоблачная погода, а воздух будет хорошо прогреваться. Синоптики центра "Фобос" говорят о грядущем переходе к метеорологическому лету, когда среднесуточная температура превышает +15°.

Сегодня днём ожидается ясная погода, +20..22°, ветер юго-западный, 4-5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью температура опустится до +12..17°.

Во вторник характер погоды особо не изменится, только на небе появятся облака, а ветер сменит направление на северо-западно. Термометры покажут +20..22° днём, +10..16° ночью.

В середине недели, 22 и 23 мая, прогнозируется относительное похолодание при ясной погоде: днём +13..17°, ночью до +4..+7°, днем +15..17°, ветер северный, 3-5 м/с. Атмосферное давление постепенно начнёт повышаться.

С пятницы ожидается по-настоящему летняя погода: воздух в выходные прогреется с +20° до +26°, но будет довольно ветрено. Да и ночи пока сохранятся прохладными - в пределах +10..+12°.

При этом из-за засушливой погоды будет расти степень пожарной опасности.