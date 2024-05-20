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Общество

Фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове

20 мая 2024 13:20  [72] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

XX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове 15 и 16 июня 2024 года. Как сообщает  министерство туризма и промыслов Нижегородской области, мероприятие приурочено к празднованию Дня народных художественных промыслов, который был установлен по указу президента России Владимира Путина в 2022 году.

Фестиваль пройдет на улицах Семенова и в цехах фабрики "Хохломская роспись", а его участниками станут российские и зарубежные мастера НХП. Основной уникальной чертой юбилейного фестиваля станет обширная развлекательная программа. В рамках праздника пройдут концерты, аудиовизуальные и хоровые перформансы, а также современные театральные спектакли. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет традиционная ярмарка, где производители народных промыслов представят свою продукцию.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, в этом году будет представлена совершенно новая концепция фестиваля. Замысел нынешнего фестиваля опирается на идее влияния прошлого на настоящее и будущее. На территории фабрики АО "Хохломская роспись" представят проект "Приглушённые тона". Он соединил в себе этнические инструменты с электронной музыкой и видеорядом, который построен на создании реагирующих на музыку образов и текстур, выполненных в традиционных хохломских узорах.

Кроме того, для гостей и посетителей фестиваля подготовлен выставочный проект "Новая хохлома". Это экспериментальные полотна, разработанные на стыке традиций и современных технологий, доработанные при помощи искусственного интеллекта.

Вся информация о фестивале будет опубликована на сайте zolotaya-hohloma.ru.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт на площади Минина и Пожарского 27 июля

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Теги:
Семенов Фестиваль Хохлома
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