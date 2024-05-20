Улицу Дунаева в Нижнем Новгороде перекроют до середины июня из-за строительства дома Общество

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Улицу Дунаева в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за строительства дома с 31 мая до 16 июня. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Движение транспорта будет закрыто в районе дома № 10 по улице Дунаева.

Строительно-монтажные работы будет проводить НП "Стройдом на Генкиной". В этом месте установят временные дорожные знаки и ограждающие устройства.

"Объезд зоны проведения строительно-монтажных работ организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, проект достройки дома на улице Генкиной в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.