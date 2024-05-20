Движение транспорта временно ограничат на Стрелке из-за крестного хода 21 мая Общество

В Нижнем Новгороде 21 мая с 6:00 до 10:00 временно ограничат движение транспорта по улице Стрелка на участке от улицы Самаркандской до дома №3А. Как сообщает городской дептранс, это связано с проведением крестного хода. Кроме того, нельзя будет проехать по местным проездам от улицы Стрелки до улицы Совнаркомовской.

Объезд зоны проведения работ возможен по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться дорожных знаков.

Напомним, что в Нижний Новгород прибудет Казанская икона Божией Матери – святыня нижегородского ополчения 1612 года под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Она будет пребывать в Нижнем Новгороде с 21 по 22 мая в Александро-Невском кафедральном соборе.

Торжественная встреча божественного лика пройдет утром 21 мая на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Затем крестный ход доставит икону в кафедральный собор, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит Божественную литургию.

Принесение святыня нижегородского ополчения 1612 в Нижний Новгород пройдет в рамках общероссийского крестного хода, который начался в Москве 6 мая и завершится 26 августа. В общей сложности крестный ход охватит более 50 городов России.

Во время крестного хода верующие по всей России смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о воинах на передовой и их скорейшем победоносном возвращении домой. Кроме того, во всех епархиях РПЦ, которые принимают икону, будут организованы молебные пения о Победе и пройдут крестные ходы с чудотворным образом.