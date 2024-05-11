Казанская икона Божией Матери будет пребывать в Нижнем Новгороде с 21 по 22 мая Общество

Фото: patriarchia.ru

В Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода с 21 по 22 мая будет пребывать Казанская икона Божией Матери.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, торжественная встреча святыни нижегородского ополчения 1612 года состоится утром 21 мая на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. После чего икону крестным ходом доставят в кафедральный собор. Здесь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит Божественную литургию.

Отмечается, что принесение святого образа XVI века в Нижний Новгород пройдет в рамках общероссийского крестного хода, который начался в Москве 6 мая и до 26 августа охватит более 50 городов страны.

Крестный ход станет вторым этапом Всероссийского молебна о Победе. Первый этап прошел с мая по декабрь прошлого года. Во время первого этапа Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца был принесен почти в 100 городов России. В октябре 2023 года святына пребывала в Нижнем Новгороде, а в декабре во всех епархиях Нижегородской митрополии.

Во время крестного хода верующие по всей стране смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших бойцах на передовой и их скорейшем победоносном возвращении домой. Также во всех епархиях РПЦ, которые принимают святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также пройдут крестные ходы с чудотворным образом.