Михаил Мишустин прибыл в Саров 20 мая

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 20 мая прилетел в Саров Нижегородской области, сообщает РИА "Новости".
Согласно информации, премьер-министр России проведет совещание, посвященное технологическому суверенитету в области фотоники.
Кроме того, Михаил Мишустин осмотрит экспозицию "Росатома" в Сарове.
Напомним, что Михаил Мишустин в 2023 году посетил конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде и ознакомился с проектами развития Нижегородской области.
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