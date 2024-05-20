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Политика

Михаил Мишустин прибыл в Саров 20 мая

20 мая 2024 16:04  [114] Политика

Фото: правительство РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 20 мая прилетел в Саров Нижегородской области, сообщает РИА "Новости".

Согласно информации, премьер-министр России проведет совещание, посвященное технологическому суверенитету в области фотоники.

Кроме того, Михаил Мишустин осмотрит экспозицию "Росатома" в Сарове.

Напомним, что Михаил Мишустин в 2023 году посетил конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде и ознакомился с проектами развития Нижегородской области. 

 

 

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Теги:
Михаил Мишустин Саров
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