Михаил Мишустин прибыл в Саров 20 мая Политика

Фото: правительство РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 20 мая прилетел в Саров Нижегородской области, сообщает РИА "Новости".

Согласно информации, премьер-министр России проведет совещание, посвященное технологическому суверенитету в области фотоники.

Кроме того, Михаил Мишустин осмотрит экспозицию "Росатома" в Сарове.

Напомним, что Михаил Мишустин в 2023 году посетил конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде и ознакомился с проектами развития Нижегородской области.