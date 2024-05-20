Ремонт тротуара завершен на улице Белинского Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работы по ремонту тротуара по ул.Белинского и устройству пешеходной дорожки между канатной дорогой и колесом обозрения завершены в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава района Алексей Рыболовлев совместно с представителем подрядной организации проверил качество работ.

"По вопросу устройства дорожки между канатной дорогой и колесом обозрения в администрацию района неоднократно поступали обращения от жителей. Поэтому приняли решение работы провести сразу, как установятся благоприятные погодные условия. Общая площадь благоустройства по двум объектам составила более 1,4 тысяч квадратных метров. По ул.Белинского выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, по пешеходной зоне от колеса обозрения до канатной дороги произведена укладка брусчатки", - сообщил Алексей Рыболовлев.

Ранее глава города Юрий Шалабаев дал поручение главам районов усилить контроль за отработкой обращений нижегородцев. По словам главы города, в социальных сетях приходят сообщения с просьбами убрать стихийные свалки, отремонтировать детские площадки, привести в порядок газоны, закрыть коммунальные люки и другие. "Очень важно держать прямую связь с нижегородцами и своевременно реагировать на сигналы от жителей. Главы районов должны "держать руку на пульсе", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, что улицу Дунаева в Нижнем Новгороде перекроют до середины июня из-за строительства дома.