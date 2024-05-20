Временные ограничения введены на федеральных трассах Нижегородской области Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральных трассах в Нижегородской области на этой неделе действуют временные ограничения. Они связаны с проведением ремонтных работ, в ходе которых к нормативному состоянию приводится дорожное покрытие и инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Трасса М-7 "Волга"

Под Дзержинском ведутся работы по устройству слоёв износа на участке с 377 по 380 км, на этой неделе запланировано асфальтирование. В сторону Москвы движение по одной полосе. На обходе Нижнего Новгорода с 404 по 415 км для проведения работ будет заниматься одна полоса. Ремонтные работы на участках запланированы до 30 сентября, проезжая часть сужена, максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч.

На мосту через Оку (413-414 км) проводится плановый ремонт, который продлится до декабря. На переправе действуют ограничения по скорости – 50 км/ч, возможно закрытие для ремонта одной полосы.

На путепроводе, расположенном на обходе Нижнего Новгорода (429 км), ведутся планово-предупредительные работы. Движение по сооружению будет ограничено из-за сужения проезжей части до двух полос, максимальная скорость – 40 км/ч.

На территории Кстовского и Лысковского районов на участке с 473 по 490 км ремонт будет вестись до 15 августа. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Сейчас на участке с 484 по 485 ведутся работы по расширению, с 489 по 490 – по устройству водоотведения, проезжая часть сужена.

В Воротынском районе на участке с 552 по 558 км действуют ограничения в связи с проведением ремонта, максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. На этой неделе на участке с 528 по 529 км проводится расширение дороги.

Трасса Р-158 Нижний Новгород - Саратов

В Дальнеконстантиновском районе на участке с 40 по 52 км ведётся капитальный ремонт с расширением дороги, который продлится до 31 октября 2024 года. На всём протяжении участка действуют ограничения движения, проезжая часть сужена, максимальная скорость - 50 км/ч.

В Арзамасском районе с 77 по 104 км трассы также стартовал капитальный ремонт с расширением дороги, который продлится до 30 октября 2025 года. На участке действуют ограничения движения, проезжая часть сужена. Максимальная скорость - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч.

В Починковском районе на участке с 193 по 218 км до 31 октября будут обустраивать инфраструктуру дороги. Возможны краткосрочные ограничения, связанные с сужением проезжей части.

Трасса Р-177 "Поветлужье"

На 123 км в Воскресенском районе запланирован ремонт аварийного моста через Зимару. Проезд организован по одной полосе, максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч. С 17 мая по мосту запрещено движение транспортных средств общей массой свыше 15 тонн (ранее 20 тонн) и нагрузкой на ось 8 тонн. В настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение работ. Объезд возможен по маршруту: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.

На участке с 145 по 186 км проводится плановый ремонт, который продлится до 31 октября Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Проезжая часть сужена, возможен реверс.

Актуальная карта ремонтных работ на автодорогах, находящихся в ведении ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород", размещена